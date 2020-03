Sanne Hans nieuwe coach in The Voice Kids

Naast Sanne Hans maken Ali B, Anouk en Marco Borsato de bezetting op de vertrouwde rode zetels compleet. Jamai Loman is ook geen onbekende in het team van The Voice. In vorige seizoenen zorgde Jamai voor sfeer als backstage reporter bij The Voice of Holland. Nu presenteert hij voor het eerst het programma naast Martijn Krabbé.



In vijf afleveringen Blind Auditions is te zien hoe de kinderen, tussen de acht en zestien, de coaches proberen te overtuigen om te draaien. De talenten die door gaan strijden in twee Battle-afleveringen tegen elkaar om een plek in de Sing-Off. In deze aflevering bepalen de coaches met welk talent ze de strijd in de finale aangaan, die plaatsvindt op vrijdag 1 mei. Het winnende talent krijgt een Voice-bokaal en een studiebeurs van 25.000 euro.