SBS 6-programma’s Lantinga en Groenendijk van de buis gehaald: ‘Heel verstandig’

De slecht bekeken spelshows Vier is te veel van Sander Lantinga en Think inside the box met Richard Groenendijk zijn door SBS 6 vroegtijdig van de buis gehaald. Volgens de zender behaalden beide programma’s ‘niet de gewenste resultaten’.

,,SBS 6 zendt inderdaad geen nieuwe afleveringen van Think inside the box en Vier is te veel meer uit. Beide programma’s hebben de gewenste resultaten niet behaald, de enorme inzet van de betrokken collega’s ten spijt”, meldde de woordvoerder van SBS aan het ANP.

Kennisquiz Vier is te veel, waarin vier studenten tegen elkaar streden om een geldbedrag, kwam slechts twee keer op televisie en trok gemiddeld 268.000 kijkers. Think inside the box verdwijnt na vijf afleveringen. In deze spelshow, die gemiddeld door 310.000 mensen werd bekeken, moesten bekende Nederlanders raden wat er in een enorme box schuilging. Dat konden bekende mensen, maar ook spullen zijn.

Radio-dj Sander Lantinga, die zijn solodebuut maakte als presentator, reageerde vanmiddag op sociale media met een inkoppertje. ‘De titel ‘vier is te veel’ blijkt ook van toepassing op het aantal afleveringen. Ik maak ‘m zelf maar even’, grapte hij.

Presentator en cabaretier Richard Groenendijk noemde het besluit van SBS 6 ‘heel verstandig’. ‘Als iets niet werkt, kun je er het beste maar mee stoppen.’ Groenendijk wil zijn ruim 170.000 volgers op Instagram graag op de hoogte houden van goede, maar ook slechte tijden. ‘Ik dacht: als ik jullie nou de hele tijd bombardeer met foto’s van uitverkochte theaterzalen en lovende recensies, moet ik ‘t ook effe melden als er dit soort nieuws is. Het is jammer, maar zoals m’n moeder altijd zegt: het zal de laatste ‘jammer’ niet wezen in ‘t leven...’

Familie Gillis

Op het tijdslot van de spelshow van Groenendijk zijn vanaf vrijdag oude afleveringen van de realityserie Familie Gillis: massa is kassa te zien. Zondagavond worden herhalingen van Het roer om uitgezonden in plaats van de spelshow van Lantinga.

De resterende afleveringen van beide programma’s - in het geval van Think inside the box zijn dat er drie - zijn nog wel op streamingdienst Kijk.nl te zien.

