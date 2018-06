SBS ondanks technische kinderziektes blij met nieuwe quiz Lucky13

,,We hebben vooraf uitgebreid getest maar in de praktijk kom je toch weer andere dingen tegen. Daar leren we van. In dat proces zitten we nu", zegt een woordvoerder van Talpa.

Lucky13 begon maandag op SBS 6. Het is de eerste show die op televisie wordt uitgezonden waarbij kijkers direct kunnen meespelen, zonder dat ze per se naar de televisie moeten kijken. In de app moeten spelers dertien vragen beantwoorden. Wie alle antwoorden goed heeft, maakt kans op een geldbedrag dat onder alle winnaars wordt verdeeld. 3FM-dj Rob Janssen praat de show aan elkaar.

Dinsdag moest de show worden geschrapt vanwege problemen met de techniek en ook op de andere dagen ging nog niet alles helemaal goed. Zo beklaagden spelers op social media zich over fouten in de app waardoor hun antwoord werd afgekeurd. Achter de schermen is hard gewerkt om de 'kinderziektes' eruit te halen. Op welke termijn alles goed zal werken, kon de woordvoerder geen antwoord geven. ,,We kijken iedere dag wat verbeterd kan worden. En dat gaat nog wel even door. De Amerikaanse versie HQ deed er zes maanden over."