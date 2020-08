SBS-styliste Jorna Spapens (58) uit Harderwijk overleden

Daarvoor werkte ze jarenlang achter de schermen bij televisieprogramma's als Eigen Huis & Tuin en Life & Cooking.



Spapens kwam uit een kunstzinnig gezin; haar vader was directeur van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Nunspeet en haar moeder was kunstenares. De presentatrice volgde na haar middelbare school diverse opleidingen en begon haar carrière als etaleuse voor een modebedrijf. Later specialiseerde zij zich in de inrichting van winkels. De styliste kwam terecht in de televisiewereld via een reclamebureau in Amsterdam waar zij enige tijd werkte.



Ze laat haar zoon Twan en grote liefde Dennis achter. De familie heeft in besloten kring afscheid genomen van Jorna.