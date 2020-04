SBS zendt BBC-natuurserie over Afrika uit

De natuurdocumentaires van de BBC worden als de beste ter wereld beschouwd, vooral vanwege het spectaculaire camerawerk en het beroemde stemgeluid van de 93-jarige bioloog en documentairemaker David Attenborough, die al sinds de jaren 50 natuurprogramma's maakt voor de Britse staatsomroep.



,,De natuurdocumentaire geeft een uniek inkijkje in de natuur zoals ze is; authentiek, puur en spraakmakend’’, zegt René Oosterman, zendermanager van SBS6. ,,We zijn dan ook trots dat we de afleveringen, inclusief originele stem van David Attenborough, kunnen uitzenden. Wij hopen dat we onze kijkers daarmee op dit moment een plezier doen.”



Wildlife: Africa is vanaf 17 mei om 20.30 uur vijf zondagen wekelijks te zien bij SBS6. De making-off-afleveringen van het programma worden vanaf een week eerder uitgezonden.