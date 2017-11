SBS6 komt met nog een talentenjacht

De kandidaten stellen tijdens de show in onderling overleg zelf een top 3 samen. Als die gelijk is aan de top 3 van de jury en het publiek, dan krijgen de talenten grote geldprijzen. In de ruimte staat een grote klok met 10.000 euro op de teller. Pas als de talenten het unaniem eens zijn over de top 3, dan stopt de klok en is het tijd het juryoordeel te onthullen.

Op SBS6 waren al de talentenjachten The Next Boy/Girl Band, Popstars en The Winner Is... al te zien. Op RTL5 werd tot 2015 de dance battle So You Think You Can Dance uitgezonden.