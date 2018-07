Scarlett Johansson ziet af van transgenderrol na kritiek

video Bibi begreep zwanger­schaps­test niet: 'Ik was in shock'

13 juli De Haagse vlogster Bibi Breijman (27) was even in paniek toen ze maanden geleden een zwangerschapstest deed. Ze begreep de uitslag niet goed en belde haar beste vriendin op voor raad. Daarna lichtte ze haar vriend Waylon (38) 'in shock' in.