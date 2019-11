'Schaatsshow heeft Jan Smit echt uitgeput'

Monica Geuze komt met eigen magazine

12:08 De net weer vrijgezelle influencer Monica Geuze (24) zit boordevol nieuwe plannen, waar ze al een tijdje geheimzinnig over doet. Eindelijk heeft ze nu een tipje van de sluier opgelicht: de vlogster komt met een eigen magazine. Het blad is onderdeel van een groter project. Wat dat is, blijft nog wel in nevelen gehuld.