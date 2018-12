Schattig: prins William met gezin op kerstkiekje

Het gezin poseert op een boomstronk in de tuin van hun huis in Anmer Hall, Norfolk. Het is de eerste kerstfoto van de hertog en hertogin van Cambridge met hun zoontje Louis, die in april werd geboren. Het ventje is tot nu toe nog maar twee keer eerder in de media verschenen: toen hij met zijn moeder het ziekenhuis verliet na de geboorte en tijdens zijn doop in juli.



De foto is eerder dit jaar gemaakt door fotograaf Matt Porteous. Hij is een bekende van de familie en maakte in het verleden al eens portretten van prins George.