Schilderijen van Krabbé gaan terug naar Holocaust Museum

De doeken waar het om gaat, hangen nu grotendeels in de opslag van museum De Fundatie in Zwolle. De doeken hingen vier jaar geleden ook al in het Holocaust Museum. De instelling wijdde in 2016 een expositie aan Krabbé, getiteld De ondergang van Abraham Reiss.



De acteur en schilder heeft in negen doeken het levensverhaal van zijn grootvader verbeeld. Reiss was een welvarende diamantair uit Amsterdam, die door de beurskrach van 1929 zijn hele vermogen verloor. Na de Duitse inval in Nederland werd Reiss gedeporteerd naar Westerbork en vervolgens naar het vernietigingskamp Sobibor. Daar werd hij op 9 juli 1943 vermoord.



Krabbé baseerde zich voor de reeks op foto’s, brieven, overgeleverde familiegeschiedenis en boeken over de Holocaust en Sobibor. De expositie is inmiddels ook in het buitenland te zien geweest.