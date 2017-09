Schok voor Khloe: nepbericht over overlijden Lamar

Het bericht was afkomstig van iemand die een nepaccount had aangemaakt op naam van een contactpersoon van Khloés zus Kim, die daardoor de verkeerde informatie kreeg en met haar familie deelde. Dat vertellen de Keeping Up With The Kardashians-sterren in een clipje van hun aanstaande jubileumuitzending.

,,Ik gilde het uit", herinnert Khloé zich. "Door de emoties gaan die je hebt als iemand is overleden, dat is het meest traumatische dat je kunt meemaken. En dan kom je erachter dat het niet zo is. Dat zijn meer gevoelens dan je aankan." Ook jongere halfzusje Kendall kreeg het bericht. ,,Ik zat in een vliegtuig en toen we landden in Londen was het eerste sms'je van Kim. Ze vertelde dat Lamar was overleden. Ik barstte in snikken uit. Daarna kreeg ik een tweede berichtje dat hij niet dood was, maar dat het wel heel slecht met hem ging."