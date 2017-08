Schorre Bonnie Tyler zingt met kikker in de keel tijdens zonsverduistering

Terwijl honderden passagiers met beschermende brilletjes naar het natuurfenomeen keken, zette Tyler met enige moeite haar beroemde lied in. Tijdens het zingen moest Gaynor Hopkins, Bonnie's echte naam, de noten zo ongeveer uit haar tenen halen. De zangeres is beroemd om haar 'rasperige' stemgeluid, maar uit reacties op sociale media blijkt dat menigeen haar opvallende zee-optreden niet echt positief beoordeelde. Ze zong niet vals, maar wel met een flinke kikker in de keel.

Het nummer Total Eclipse of the Heart uit 1983 is de bekendste hit van Bonnie Tyler; de plaat ging liefst 6 miljoen keer over de toonbank. Volgens Spotify werd het nummer 75 procent vaker gedraaid de dag na de vorige zonsverduistering in maart 2016. Ook YouTube meldde in aanloop naar de eclips van gisteren een opvallende toename van het aantal kijkers naar de videoclip van de song. Behavle met 'Eclipse' scoorde Tyler nog megahits met Holding out for a hero en It's a heartache.