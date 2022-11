Schrijfster Marion Bloem staat perplex: staat vraagt lintje van overleden man terug

Zeven weken nadat schrijfster Marion Bloem afscheid moest nemen van haar man en schrijver Ivan Wolffers, viel er gisteren plots een brief op de mat: of ze zijn koninklijke onderscheiding terug wilde sturen. Het verzoek leidt tot verontwaardiging bij Bloem. ‘Heb veel zin om de mijne ook meteen op te sturen, er is zoveel om me voor te schamen.’

Schrijver, hoogleraar en gezondheidsactivist Ivan Wolffers overleed op 7 oktober op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Wolffers werd in 2009 onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, maar nu hij er niet meer is vraagt de Kanselarij der Nederlandse Orden het koninklijke lintje terug aan zijn vrouw Marion Bloem. Het leidt tot verontwaardiging, zo blijkt uit haar berichten op Twitter.

Lees ook Schrijver Ivan Wolffers overleden, man van Marion Bloem

‘Of we zijn Koninklijke onderscheiding Officier in Orde van Oranje-Nassau willen teruggeven, heb veel zin om de mijne ook meteen op te sturen, er is zoveel om me voor te schamen, o.a. het asielbeleid. Als ik t.z.t. sterf zal mijn zoon het al druk genoeg hebben met erfbelasting’, aldus Bloem gisteren op het sociale medium. ‘We lachten samen heel hard toen we na de ontvangst (jaren terug, red.) lazen dat het teruggegeven moest worden. ‘Hollandse kneuterigheid’ zei Ivan.’

De Kanselarij schrijft voor dat erfgenamen na het overlijden van de drager van een koninklijke onderscheiding deze terugsturen. Zij kunnen het onderscheidingsteken wel in bruikleen houden, maar alleen als zij een borgsom hebben betaald. Daar haakt Bloem cynisch op in: ‘Voor 415,— euro mag ik het iets langer bewaren…’

Jan Rot

Bloem is niet de enige die een brief met het verzoek heeft ontvangen. In september ontving ook Daan Rot-de Launay de brief op haar mat. Zij was getrouwd met muzikant en columnist Jan Rot, die in april overleed.

‘De Kanselarij der Nederlandse Orden betuigt deelneming, maar wil de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau terug. Die is blijkbaar niet van Jan maar van de Staat der Nederlanden. We mogen de grote medaille wel voor onbepaalde tijd lenen, maar dan moeten we 388 euro overmaken. De envelop om de boel terug te sturen is portvrij. Dat scheelt dan weer’, schreef ze in een column voor deze site.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: