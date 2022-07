Schrijver Francine Oomen gaat Hoe overleef ik-podcast maken

Francine Oomen heeft inmiddels zo’n 4300 mails ontvangen van twintigers die haar graag willen helpen met het nieuwe boek dat zij gaat schrijven in de Hoe overleef ik-reeks. Daarnaast is ze bezig met het maken van een podcast, zo meldt de schrijver aan het ANP.

De auteur maakte donderdag via TikTok bekend dat zij na tien jaar een nieuw deel in de langlopende jeugdboekenreeks gaat schrijven over tiener Rosa (Rooz). Het meisje en haar vrienden zijn in het volgende boek echter twintigers en worstelen met andere problemen dan toen zij nog op school zaten. Als vooronderzoek voor het nieuwe boek wil Oomen onder het genot van een biertje of een kop koffie in gesprek met tien twintigers om te horen waar zij tegenaan lopen.

Lees ook Francine Oomen maakt nieuw Hoe overleef ik-boek, over twintigers

Oomen heeft ‘een dagtaak’ aan het lezen van de mails. Een ‘hele pittige klus. Maar inspirerend!’, vindt Oomen. ,,En aangrijpend vaak.” Voor de podcast is de auteur momenteel ook twintigers aan het selecteren. ,,Ik wil echte gesprekken hebben, over de echte wereld. Niet over de buitenkant, maar over de binnenkant, wat daar allemaal gebeurt.” Wanneer het nieuwe boek en de podcast uitkomen, is niet bekend.

De Hoe overleef ik-reeks was mede zo succesvol omdat Oomen grote onderwerpen als seksualiteit, onzekerheid en de multiculturele samenleving eerlijk en zonder enige schroom aansneed. Het eerste boek, Hoe overleef ik mijn vakantie?, kwam in 1998 uit. Met haar reeks en haar andere boeken heeft Oomen in de loop der jaren een kast vol prijzen gewonnen. Zo ontving zij negen keer de prijs van de Nederlandse Kinderjury. De auteur werd in 2015 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De Hoe overleef ik- of HOI-serie stond jarenlang doorlopend hoog in de lijsten met bestverkochte jeugdboeken. Er werden miljoenen exemplaren verkocht. Ook werd er een speelfilm van gemaakt.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: