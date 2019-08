Schrijver Game of Thrones is blij dat serie is afgelopen

Waar Martin met zijn boeken aanvankelijk voorlag op de televisieserie, werd hij langzaam ingehaald. Het zorgde voor veel druk bij de 70-jarige schrijver. ,,Het was slecht voor me. Waar de serie ervoor had moeten zorgen dat ik sneller zou schrijven, werkte het juist verlammend. Zelfs als ik een goede schrijfdag had - op zo'n dag schrijf ik ongeveer vier pagina's - dacht ik: mijn God, ik moet dit boek afmaken, ik heb maar vier pagina's geschreven in plaats van veertig.”



Martin vertelt dat de serie zijn leven danig heeft veranderd. Hij dankt zijn bekendheid aan de tv-serie, maar denkt tegelijkertijd met weemoed terug aan de periode voor zijn wereldfaam. ,,Ik kan nooit meer spontaan een boekwinkel binnenlopen, terwijl ik daar zoveel plezier aan beleefde", zegt hij. ,,Binnen tien minuten herkent iemand me en staat er een enorme groep mensen om me heen.”



Toch is de schrijver vooral trots op zijn werk. Hij geniet van alle reacties, positief of negatief. ,,Ik ben blij met emotionele reacties. Want daar gaat het om bij fictie: emotie. Fictie moet voelen alsof je deel uitmaakt van dat wat je leest of bekijkt.”