Scooter is terug en gaat viral in Duitsland met anti-2020-nummer

In de jaren 90 was H.P. Baxxter, de bekende hoogblonde leadzanger van Scooter, niet weg te slaan uit de hitlijsten. De Duitse groep kreeg een cultstatus met in het begin ravenummers en later hun hardcoresound. Vooral de quotes van Baxxter verhoogden die status en er bestaat zelfs een heuse quotegenerator, die bekende uitspraken als ‘How much is the fish’ en ‘Respect to the man in the ice cream van’ zijn te vinden.



Toch leek de groep de laatste jaren compleet uit de spotlights te zijn verdwenen. Tot de commercial van Strato dit jaar. Met zijn bekende draadmicrofoon zingt Baxxter de slogan van het internetbedrijf. Maar de echte hype van 2020 moet dan nog komen. Met de tekst ‘I don't give a penny, fuck 2020' gaat Scooter compleet viral in eigen land. De clip bij het nummer is in vijf dagen tijd al 1,5 miljoen keer bekeken.