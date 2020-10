Sean Connery (1930-2020): Van melkman tot de beste vertolker van James Bond ooit

Volgens de fans is Sean Connery de beste vertolker ooit van James Bond. Al zijn opvolgers als 007 moeten in de polls die bij tijd en wijle worden gehouden altijd genoegen met een notering achter de man die met Dr. No (1962) als eerste in een speelfilm de bekendste geheim agent ter wereld mocht spelen. De Schotse acteur was meer sexy, harder en cynischer dan degenen die in zijn voetsporen traden. Dat hij in de zeven Bond-films een haarstukje droeg zagen de fans maar door de vingers.



De rol van James Bond heeft hem altijd achtervolgd. Wie hem later in zijn carrière interviewde en over dat 007-verleden begon kon rekenen op een diepe zucht en een blik van: daar gaan we weer. Toen hij de rol voor het laatst had vertolkt – het niet al te beste Never Say Never Again (1983) – was voor hem de kous af. Ook was er toen al sprake van een breuk met Bondproducent Cubby Broccoli die niet aan de looneisen van de Schot wilde voldoen.



Het leven van Connery leest als een filmsprookje. Op dertienjarige leeftijd verliet hij zijn schoolopleiding om melkboer te worden. Daarna verdiende hij de kost onder meer als vrachtwagenchauffeur. Door zijn sterke fysieke gestalte – hij deed aan bodybuilding – was hij al snel een imposante verschijning die opviel toen hij als toneelknecht in een theater de tip kreeg om auditie te doen voor een musical. Zijn interesse was gewekt en na het volgen van acteerlessen en zelfstudie van de toneelklassiekers had de voormalige melkboer zijn roeping gevonden.