Seizoen 3 NPO-serie Klem met audiodescriptie te zien

Ook het jubileumseizoen van Wie is de mol? en de nieuwe dramaserie Commando’s wordt op deze manier toegankelijk gemaakt voor mensen met een auditieve beperking.



Klem vertelt over oud-Belastingdienstopman Hugo Warmond (Barry Atsma) die al twee seizoenen tegen wil en dank in het criminele milieu is beland. In het derde seizoen lijkt er weinig kans dat hij er nog uit komt. Hugo gaat als undercoveragent aan het werk voor de FIOD om een gevreesde crimineel, gespeeld door Thom Hoffman, aan te pakken. Om die klus te klaren kruist crimineel Marius (Jacob Derwig) wederom zijn pad.



Ook Thomas Acda en Meral Polat zijn aan de cast toegevoegd.