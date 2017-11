Selena Gomez onder vuur na 'slap' optreden American Music Awards

video Flauwe grap: André Hazes legt slapende zoontje voor iPad met pornosite

19 november Zanger André Hazes (23) heeft vandaag  een humoristisch bedoeld filmpje op Instagram gezet waarin te zien is hoe zijn 1-jarige zoontje in slaap lijkt gevallen voor een iPad met daarop de sekssite Youporn. De in oktober vorig jaar geboren baby ligt bedekt met witte tissues op de bank terwijl André hem zogenaamd betrapt en roept: 'wat is hier nou gebeurd? Oh sorry...'.