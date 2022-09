Serie Bestseller Boy vanaf 27 november te zien

Acteur Shahine El-Hamus, die in 2020 een Gouden Kalf won voor zijn rol in De Belofte van Pisa, speelt de hoofdrol in de achtdelige dramaserie. De regie is in handen van Norbert ter Hall en Sharif Abdel Mawla. Robert Alberdingk Thijm schreef samen met Mano Bouzamour het scenario. De serie is een coproductie van de Amerikaanse CBS Studios en AVROTROS.