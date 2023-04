Serieus Op1-gezicht onherkenbaar als dragqueen in Make up your mind: ‘We hadden geen idee’

Met videoEen doorgaans heel serieuze presentator van Op1 is zaterdag als dragqueen opgedoken in de RTL 4-show Make up your mind . 930.000 kijkers zagen hoe het radende panel de journalist totaal niet herkende en verbijsterd was na de onthulling. ,,Ik heb eerst nee gezegd.’’

In Make up your mind laten BN’ers zich transformeren tot dragqueens, waarna een panel moet raden wie schuilgaan achter de bonte outfits en kleurrijke make-up. Aan het eind van elke aflevering verschijnt ook een mystery guest, die in drag een trofee uitreikt aan de winnende queen. Het was de rol die misdaadverslaggever Peter R. de Vries had in de eerste aflevering van 2021, waarmee hij het programma op de kaart zette.

De mystery guest van zaterdag, Sjarra Tella genaamd, verscheen als een stereotypische ouderwetse huisvrouw op het toneel: een enorme zwarte glitterjurk, maar ook een knalgroen schort, afwashandschoenen en met de rollers nog in het haar. ,,Hè?’’ riep panellid Nikkie de Jager alleen maar, die geen idee had wie de BN’er was. Ook toen Sjarra al lang en breed was opgekomen, keek panellid Chantal Janzen nog alsof ze water zag branden.

Toch moesten teamcaptain Nikkie (met haar gast Dan Karaty) en Chantal (te gast bij captain Fred van Leer) een naam invullen. Sjarra Tella speelde tijdens haar opkomst echt een rol, compleet met een gek getuit mondje. Was het misschien Paul de Leeuw? Terwijl Fred en Chantal hun geld op hem inzetten, kozen Nikkie en Dan voor Jeroen Krabbé.

‘Geen idéé’

Presentator Carlo Boszhard, die het programma samen met zijn vriend Herald Adolfs maakt, vertelde hoe trots hij op de aanstaande onthulling was. Onder de vermomming zat iemand die je hier niet zou verwachten, was het idee. En dat bleek. De ‘sj’ van Sjarra verwijst naar de voornaam van de man, het groen in de outfit naar het eerste deel van zijn achternaam, het ‘huiselijke’ naar het tweede deel.

Onder de jurk, make-up en enorme nepboezem zat Op1-presentator en voormalig Amerika-correspondent Charles Groenhuijsen (69). De panelleden wisten niet wat ze zagen. ,,We hadden geen idéé’’, zei Chantal Janzen, die van verbazing van haar stoel liep. ,,Het is zo knap’’, reageerde Fred. Waarom wilde Charles dit doen, vroeg Carlo. Nou, hij wilde het eerst helemaal niet doen.

‘Betekent veel’

,,Ik heb eerst nee gezegd’’, gaf de journalist toe. ,,Ik dacht: ik ben voor 200 procent hetero, wat moet ik daar? Toen dacht ik: weet je wat, er is 200 procent reden om het wél te doen. Mensen zeggen weleens: het mag wel iets vrolijker bij Op1. Nou, dat heb ik nu voor vijf jaar goedgemaakt.’’

De deelname van zo’n ‘200 procent hetero’-man aan een show rond een kunstvorm die van menig man ver afstaat, is volgens de makers belangrijk. Zeker in een tijd dat dragqueens te maken hebben met toenemende agressie en geweld. ,,Dankjewel dat je hiervoor openstaat’’, sprak juryvoorzitter en dragqueen Miss Envy Peru. ,,Voor de hele community betekent dit ontzettend veel.’’

Groenhuijsen hoopt dat veel mensen nu gaan vragen of hij ‘helemaal gek’ geworden is. Want: ,,Dan ga ik het uitleggen. We sluiten zoveel mensen uit, we zijn zo vaak boos en cynisch. En de boodschap van dit programma is: sluit mensen in en sluit ze aan je borst.’’

