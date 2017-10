Serieuze psychische terugval voor Stromae

Na zijn grote succes in 2015 deed Paul van Haver, de echte naam van Stromae, met zijn tournee ook een gedeelte van Afrika aan. Hij moest zijn optredens echter afzeggen, omdat hij slecht had gereageerd op het antimalariamiddel Lariam. Later bleek dat hij leed aan een psychische aandoening veroorzaakt door het medicament.



Meer dan twee jaar later worstelt hij nog altijd met de naweeën daarvan, zo legt hij uit aan Karl Lagerfeld. ,,Een tijd geleden ben ik in het ziekenhuis opgenomen. Ik ben nog steeds in behandeling en daarom sta ik elke dag pas laat op”, vertelt hij. ,,Ik heb verschrikkelijk slecht gereageerd op Lariam en dat was heel erg.”