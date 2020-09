Sexy Amanda riskeert kijkfile en Loiza heeft vierkante ogen

Sander Schimmel­pen­nin­ck: ‘Ik bleek minder geschikt dan ik zelf veronder­stel­de’

26 september Journalist Sander Schimmelpenninck (36) stopte als presentator bij Op1 en vertrekt na vier jaar hoofdredacteurschap nu ook bij Quote. Hij wil meer tijd met zijn vriendin in Zweden doorbrengen en een mediabedrijf oprichten. ‘Ik moest bij Op1 vaak gesprekken voeren over dingen die ik mateloos oninteressant vond.’