Sexy foto kostte Billie 100.000 volgers, maar ze gaat stap verder: ‘Mensen zijn bang voor grote borsten’

‘Harry Potter’ verkoopt eerste versie Steen der Wijzen

12:40 Harry Potter, een 33-jarige man uit Waterlooville in het zuiden van Engeland, verkoopt zijn zeldzame eerste editie van Harry Potter en de Steen der Wijzen. Toen hij 8 jaar was kocht zijn vader het boek meteen in de boekenwinkel, verrast dat de naam van zijn zoon hetzelfde was als die van de inmiddels bekende tovenaar.