Sexy foto’s Kim Kardashian van Nederlandse fotograaf Carlijn Jacobs gaan de wereld over

foto'sDe grote nieuwe fotoshoot van Kim Kardashian (40) voor het Amerikaanse modeblad Vogue is verzorgd door een Nederlandse fotograaf. De foto’s van Carlijn Jacobs (30), die afstudeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, gaan alleen al dankzij een Instagram-post van Kim zelf de wereld over.

Het bekende tijdschrift publiceert vandaag een groot interview met de realityster, die vanwege de slepende ruzie met haar aanstaande ex-man Kanye West (tegenwoordig Ye) nog vaker in het nieuws is dan normaal.

Alle foto’s zijn van Jacobs’ hand. Ze fotografeerde niet alleen ‘een van de beroemdste vrouwen ter wereld’, zoals Vogue haar typeert, maar ook haar kinderen North (8), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (2).



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Vogue (@voguemagazine) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een van de foto’s, waarop Kim een jurk draagt met een opvallend spiegelend middenstuk, prijkt deze maand op de cover van het blad:



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Carlijn maakte lieve gezinsfoto’s waarop Kim met haar kroost speelt, maar ook sexy foto’s zoals die van Kardashian in een natte jurk. De afbeeldingen haalden al snel talloze internationale nieuwswebsites, waaronder die van Metro UK en The Independent.



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Carlos Nazario (@mr_carlos_nazario) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Iconisch

Kim, met 285 miljoen fans een van de meest gevolgde mensen op Instagram, deelde de foto’s, net als haar moeder Kris Jenner, goed voor bijna 46 miljoen volgers. Hoewel Carlijn Jacobs al vaker voor bekende tijdschriften werkte, lijkt het erop dat ze niet eerder zo’n grote ster voor de lens had. Onlangs fotografeerde ze wel het half-Nederlandse topmodel Bella Hadid.

De stijl van de in Parijs woonachtige Carlijn, die in Amsterdam werd geboren en eerder onder meer exposeerde in fotografiemuseum Foam, is in de foto’s duidelijk herkenbaar. Zo houdt ze van kleur en surrealistische elementen en noemde ze haar stijl onder meer ‘iconisch’. De plaatjes van Kim ogen intiem en groots tegelijk, met Kim als stralend icoon.



Lees door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Vogue (@voguemagazine) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Mezelf gekozen’

In het interview, dat eveneens alle showbizzwebsites haalt, stipt Kim haar veelbesproken scheiding aan. Ze is veel te lang bezig geweest andere mensen blij te maken, vertelt ze.

,,De afgelopen twee jaar heb ik besloten dat ik mezelf gelukkig ga maken. Dat voelt erg goed. Zelfs als dat veranderingen en mijn scheiding heeft veroorzaakt, denk ik dat het belangrijk is om eerlijk tegen jezelf te zijn over wat je echt gelukkig maakt. Ik heb voor mezelf gekozen.’’



Lees door onder de post



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door carlijn jacobs (@carlijnjacobs) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel Kim er de afgelopen tijd bijna dagelijks van langs krijgt op het Instagram-account van ex Ye, probeert zij netjes te blijven. Volgens de rapper houdt Kim hun kinderen bij hem weg, Kim en haar advocaat ontkennen dat.

Quote Je kunt gekwetst zijn door je ex, maar voor het oog van je kinderen moet het altijd zijn: jullie vader is de beste Kim Kardashian

,,Je kunt gekwetst zijn door of boos zijn op je ex, maar voor het oog van je kinderen moet het altijd zijn: jullie vader is de beste”, zegt Kim. ,,Je moet de grootste aanmoediger zijn van je co-ouder, waar je persoonlijk ook doorheen gaat.”



Beruchte outfit

Kim praat ook over luchtiger zaken, zoals haar volledig lichaamsbedekkende outfit van het Met Gala. De realityster wilde het masker over haar gezicht aanvankelijk helemaal niet op, bekent ze.



Lees door onder de foto

Volledig scherm Kim Kardashian bij het Met Gala in 2021. © Brunopress

Kim deed het toch en werd zelfs een meme. Demna Gvasalia, de creatief directeur van modemerk Balenciaga die de look bedacht, had zijn punt gemaakt. ,,Mensen wisten meteen dat zij het was dankzij haar silhouet. Ze hoefden niet eens haar gezicht te zien. Dat is de kracht van haar roem.’’

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: