Sexy Shanti is nieuwe inwoonster GTST-dorp Meerdijk

Lucas (Ferry Doedens) en Tiffy (Cecilia Adorée) zien in hun stamcafé De Koning plots een vrouw in tranen aan de bar zitten. Als Tiffy haar vraagt hoe het gaat, krijgt ze te horen dat ze een rotdag heeft omdat ze haar vriend met een ander heeft betrapt. Wanneer blijkt dat nagelstyliste Shanti ook geen huis en werk heeft, hoopt ze dat haar nieuwe vrienden in Meerdijk haar te hulp schieten.

Volgens RTL is er één bewoner in het bijzonder diep onder de indruk van Shanti’s looks. Anton Bouwhuis (Joep Sertons), die er net is achtergekomen dat Tiffy zijn dochter is, kan zijn ogen niet van haar afhouden. ‘Shanti is van nature supersexy: ze is eraan gewend dat ze veel voor elkaar krijgt met haar charmes, maar baalt als dit het enige is dat andere mensen zien’, staat n in haar biografie.