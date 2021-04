Shadow & Bone: eindelijk weer een echte Netflix-hit

Het enige minpuntje dat hij kan vinden, is dat het soms moeilijk is om te volgen zonder voorkennis. Vooral aflevering 1 is even doorbijten, met allerlei stammen, mensen en plekken die benoemd worden, maar voor de leek nog onbekend zijn. Meer over deze serie hoor je in de podcast.

Charlene kreeg hooggeeerd bezoek bij haar thuis: een van de vrouwen uit de succesvolle serie The Handmaid's Tale kwam haar een pakketje brengen. Het vierde seizoen van de serie is vanaf nu te zien op Videoland. Ook The Falcon and the Winter Soldier, The Flintstones en Real Housewifes of New York worden besproken in de podcast.