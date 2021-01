Shakira miljoenen rijker na verkopen van muziekrechten

De koper is Hipgnosis Song Fund, dat eerder ook al de rechten binnenhaalde van onder anderen Nile Rodgers, Bob Dylan, Blondie, Barry Manilow en Lindsey Buckingham. Het muziekbeheerbedrijf heeft naar verluidt zo’n vijftien jaar aan royalty’s vooraf betaald. Hipgnosis Song Fund biedt de artiesten daarmee financiële zekerheid.

Shakira is een van de succesvolste zangeressen van de afgelopen 25 jaar. Wereldwijd verkocht ze meer dan 80 miljoen albums en scoorde ze talloze hits zoals Whenever, Wherever en Hips Don’t Lie.