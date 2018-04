Shane Kluivert meldt zich in Boeken Top 10

Over publiciteit had de kleine Kluivert niet te klagen. Veel voetballers deelden een foto van het kookboek op sociale media en Shane zat vorige week aan tafel bij Humberto Tan in RTL Late Night om te vertellen over zijn kookkunsten. Het boek is geschreven nadat zijn kookfilmpjes op YouTube een succes bleken te zijn.

Stephen Fry staat voor de tweede week op rij op de bovenste plaats met zijn boek Mythos. Het boek over het voetballeven van Willem van Hanegem, geschreven door Frans van den Nieuwenhof, maakt de top 3 van de bestsellerlijst compleet.