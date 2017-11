Sharon den Adel gaat voor soloproject: Ik moest een break nemen

En dus nam ze een pauze. Maar Den Adel stopte niet met het schrijven van nummers. Sterker, na wat afstand te nemen van de band kreeg ze zelfs weer inspiratie. ,,Daar kwam iets heel anders uit. Iets wat me eigenlijk boeide. Iets wat ik niet had verwacht van mezelf. En ik heb dat omarmd. Ik ben daar gewoon vol voor gegaan, liedjes voor mezelf schrijven", verklaarde ze aan Humberto Tan. ,,Het is meer een persoonlijk document voor me."



De zangeres kijkt tevreden terug op haar besluit om zich (tijdelijk) los te maken van de band. ,,Ik vind het toch wel heel mooi wat ik gedaan heb. En ik zou het heel graag willen delen met mensen, wat in eerste instantie niet de bedoeling was. Dus ja, hier zit ik", aldus de brunette.



Of er een einde aan Within Temptation komt? Nee, zegt Den Adel stellig. ,,Ik moest de liefde voor de band hervinden. Dat kun je doen door soms even een break te nemen en iets anders te gaan doen. Ik wist dat niet op voorhand, maar uiteindelijk heb ik daardoor de weg terug naar de band gevonden."