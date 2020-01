Sharon Osbourne dankbaar voor steunbetuigingen

,,Het gaat goed met me, ik voel me sterk. Het is onvoorstelbaar hoe mensen met ons meeleven en hun liefde voor mijn man kenbaar hebben gemaakt. Vrienden die we jaren niet meer hebben gesproken laten van zich horen en steunen Ozzy. Dat doet me echt heel erg goed. Daarom wil ik iedereen hierbij bedanken voor hun betrokkenheid,” aldus Sharon.



Ze vervolgt: ,Het is fijn om hier aan het werk te zijn met jullie, dit is mijn tweede familie. Hier voel ik me thuis en hier doe ik kracht op voor de situatie rondom Ozzy. Het is hartverwarmend allemaal. We gaan net zo lang door met de behandeling totdat hij weer op het podium staat, daar waar hij thuishoort.”