Sharon Osbourne drogeerde Ozzy voor overspelbekentenis

,,Hij stuurde een e-mail die bedoeld was voor een van die vrouwen aan mij", vertelt het voormalig X Factor-jurylid. ,,Toen heb ik zijn slaappillen gepakt, er twee extra in zijn glas gedaan en hem alles gevraagd. Toen kwam alles uit. Hij had me uit zichzelf nooit de waarheid.” Dat betekende nog niet het einde van de huwelijksproblemen van de twee. ,,Ozzy zweerde me dat het over was met die andere vrouw. Zes maanden later kwam ik erachter dat het nog steeds aan de gang was.”