Shelly oefent voor The Masked Singer en Roxeanne geniet van gezin

Jan Rot nog een keer in De slimste mens: ‘Het is mijn laatste wens’

Na tien jaar keert muzikant Jan Rot terug in kennisquiz De slimste mens. De muzikant is ongeneeslijk ziek en had de wens om nog één keer mee te doen aan de populairste kennisquiz van het land. Hoewel de spelregels voorschrijven dat kandidaten maar eenmaal mogen deelnemen, maakte omroep KRO-NCRV een uitzondering.

