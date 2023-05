Showbizzwereld roemt Tina Turner: ‘Een powermens, ook voor vrouwen die onder de plak zitten bij hun man’

updateBij intimi was bekend dat Tina Turner ziek was, voor haar (bekende) fans komt het nieuws van haar overlijden onverwachts. De queen of rock overleed woensdag vredig op 83-jarige leeftijd na een langdurig ziektebed in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, Zwitserland.

In een eerste reactie op het nieuws, noemt de Amerikaanse regering het ‘een enorm verlies’. Het Witte Huis bestempelt de artieste als een icoon. “Dat is ongelooflijk triest nieuws. Tina Turner was een icoon, een muziekicoon”, aldus een woordvoerster. Ze zei verder dat ze een grote fan van de zangeres was.

Stage Entertainment reageert ‘diep bedroefd’ op het overlijden van Tina Turner. ,,We eren haar liefde, respect en goedheid’’, meldt de musicalproducent in een verklaring. Samen met Joop van den Ende en in nauwe samenwerking met Tina Turner zelf produceerde Stage Entertainment TINA - de Tina Turner musical.

Joop van den Ende verblijft momenteel niet in Nederland en was woensdagavond om praktische redenen niet in staat te reageren. Volgens een woordvoerder, die kort contact had met de producent, is Van den Ende ‘enorm verdrietig’ door het nieuws.

Mooi moment

Tv-icoon Ivo Niehe interviewde Tina Turner twee keer. In een reactie noemt hij de wereldster een ‘ongelooflijk sympathiek iemand met een ongelooflijk onsympathieke club mensen om haar heen’.

Vlak voor zijn eerste ontmoeting met Turner kreeg hij een fax van zeven kantjes, blikt hij woensdag terug. ,,Van haar pr-team mocht ze alleen over haar nieuwe album praten. De vragen waren letterlijk uitgeschreven. Zo van: wat vindt u het beste nummer? Wat is de bedoeling van het eerste nummer? En van het tweede nummer?”

Uiteraard hield Niehe zich niet aan het script. ,,Ik begon over haar huis in Frankrijk, in Villefranche waar ze de helft van het jaar woonde en het meest gelukkig was. Ik plaagde haar met haar gebrekkige Frans. Ze kon bij de bakker nog geen brood bestellen. De mannen die haar pr deden stonden te stampvoeten achter de camera’s, maar ze konden moeilijk de opnames onderbreken. Ik geloof dat zij er groot plezier in had.” Het mooiste moment was toen een man uit het publiek opstond, vertelt de interviewgoeroe. ,,Tina, will you marry me, vroeg de man. Haar beroemde reactie was: ‘Ik zal erover nadenken.’ Ze was zonder twijfel een schat van een mens met een geweldig gevoel voor humor.” Niehe sprak af dat hij de zangeres nog eens in Frankrijk zou opzoeken. ,,Maar dat is er helaas nooit van gekomen.”

‘Er kan er maar één zijn’

Volledig scherm Turner tijdens een optreden in 2009 © ANP / EPA Zangeres Samantha Steenwijk (37) is een megafan van Turner te noemen. Zij is geraakt door het nieuws omdat zij maar één idool had, en dat was zij. ,,Ik heb een half uur zitten huilen. Normaal doe je dat alleen bij iemand die je persoonlijk hebt gekend, het klinkt misschien heel stom, maar het was zo. Thuis hangt een gesigneerde gouden plaat van haar bij mij aan de muur, van het album Simply the best. Die plaat krijgt nu alleen maar meer emotionele waarde.’’



Bij Steenwijk thuis werd de muziek van Turner veel gedraaid. ,,Ik was veel te jong om haar live te zien optreden, dat is maar één keer gebeurd. Bij haar laatste tour, in de Gelredome. Stond ik 2,5 uur lang te janken, zo bijzonder vond ik het dat ik haar daar zag. Mijn vrienden stonden me alleen maar uit te lachen. Later heb ik meegedaan aan het tv-programma Onmogelijke Duetten, waar ze me wilden laten zingen met André Hazes. Maar ik zei: het kan er maar één zijn en dat is Tina. Zij is mijn heldin. Ze hebben mij toen ‘geshopt’ in de dvd die in het Gelredome werd opgenomen. Stond ik daar met haar Help te zingen, een nummer van The Beatles, maar mijn favoriete Tina Turner-song.’’ Turner hielp haar door moeilijke momenten heen. ,,Moest ik vier keer op een dag zingen en was ik helemaal kapot, dan zette ik in de auto haar muziek op en kreeg ik weer energie en inspiratie. Daar ben ik haar zo dankbaar voor. Ze was een powermens, ook een inspiratiebron voor vrouwen die in haar situatie zitten, die onder de plak zitten bij hun man. Ze heeft zoveel bewezen, zoveel deuren geopend.’’

Ze was een powermens, ook een inspiratie­bron voor vrouwen die in haar situatie zitten, die onder de plak zitten bij hun man Samantha Steenwijk

Steenwijk heeft Turner, tot haar spijt, nooit in levende lijve ontmoet. ,,Twee keer kwam het er bijna van. De laatste keer was rond de première van de musical Tina. Toen kwam ze niet vanwege corona. Ik dacht nog: dan komt het later wel, maar ze ging met haar gezondheid te hard achteruit, dus lukte dat niet meer. Tina Turner is van een zeldzame categorie zangers. Je had Michael Jackson, Celine Dion, Elvis Presley en Madonna, in die rij past zij. Echt een legende. Al vraag je het op Antarctica, iedereen kent Tina Turner. Zij is ook niet te imiteren, niemand komt in de buurt. Misschien is Beyoncé een beetje met haar te vergelijken, maar zij maakt een heel ander soort muziek.’’ De zangeres, die paarden fokt, vernoemde een veulentje uiteraard naar haar idool. ,,Gelukkig hebben wij onze Tina nog.’’

Wervelwind

Ook presentator Ad Visser (76), die vele wereldsterren in de studio van Toppop ontving, ontmoette Turner niet. ,,Gek genoeg niet. Dat kwam eigenlijk omdat ze solo succes kreeg in de tijd waarin de videoclip helemaal hot werd. Tina Turner was als zangeres een wervelwind met een ongekende stem. Een natuurkracht zoals Janis Joplin die ook was, maar dan ook nog gezegend met een enorm ritmegevoel. Een powerhouse van een zangeres die een gigantisch volume had, maar er desondanks in slaagde ook nog een verhaal te vertellen en emotie over te brengen. Die combinatie is opvallend. Het eerste waar ik aan denk als ik haar naam hoor? Private Dancer, dat vind ik een heel goede song. En River deep, mountain high, dat zal altijd een iconische song blijven.’’

Musical

Scenarist Frank Ketelaar, die tien jaar geleden samen met Kees Prins meeschreef aan de musical over haar leven, bezocht samen met Prins de zangeres een paar dagen in haar villa bij het Zwitserse Zürich. ,,Ze was heel open en vriendelijk”, herinnert Ketelaar zich. ,,We mochten alles vragen en ze vertelde honderduit over haar leven. Het is heel bijzonder wat zij allemaal heeft meegemaakt. Af en toe zong ze opeens een stukje aan de keukentafel. Als je zo’n privéconcert krijgt, ben je echt even starstruck", vertelt hij aan het ANP.

De musical ging in première in Londen en speelde tot voor kort in het Beatrix Theater in Utrecht. Nadat de voorstelling was voltooid, sprak Ketelaar niet meer met haar. ,,Ze leidde de afgelopen jaren best een afgeschermd leven, en dat snapte ik ook wel”, zegt hij. ,,Al heb ik wel nog een kerstkaart van haar gehad. Dat vond ik een bijzonder aardig gebaar.”

Voor Berget Lewis betekende Tina veel, vertelde ze in Jinek. ,,Die fantastische vrouw met lange benen en die megados haar. Ik dacht: wie is zij? Ik wilde direct lijken op haar. Toen ik ging zingen liet ik me inspireren door haar levensverhaal.’’

Volgens Lewis heeft Turner zich in de jaren 80 opnieuw uitgevonden. ,,Ze was niet alleen een soulzangeres, maar ook een rockzangeres. Die combinatie maakt haar uniek. Meestal ben je op je 46ste toch uitgerangeerd als artiest.’’

‘Simply the best’

Ook op Instagram druppelen de reacties vanuit de showbizzwereld binnen. Fred van Leer, die Turner naar hartenlust imiteerde, zegt ‘in de war te zijn’. ‘Tina, you are simply the best.’ De Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker onderstreept dat. ‘I loved and love you’, zegt ze ook.

Styliste Jetteke van Lexmond had, samen met haar zus Lieke, de eer om Turner in het echt te ontmoeten. Bij een foto van dat moment vertelt ze dat Tina miljoenen mensen heeft geïnspireerd. ‘Kippenvel-moment. Je zal gemist worden.’

