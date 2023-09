Sidekicks Mattie en Marieke krijgen eigen radioshow bij concurrent: ‘Droom die uitkomt’

Joe Stam, bekend als Joe Stagiair van de Show, is ruim vijf jaar producer en vaste stem in de ochtendshow van ‘Mattie & Marieke’ op Qmusic. Vanaf januari keert hij terug naar BNNVara waar hij ook zijn radiocarrière is begonnen. ,,Jarenlang heb ik mogen meewerken aan een radioshow en het is nu tijd om dat helemaal zelf te gaan doen. Heel spannend maar zo tof,” zegt hij over zijn overstap.