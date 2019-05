Sidney in tranen na laatste kampvuur: Mijn hart is kapot

Waar Sidney de afgelopen weken op Temptation Island ontzettend zeker was van zijn relatie met Demi, ging het bij zijn vriendin juist bergafwaarts. Zij gaf meerdere malen aan – na het zien van Sidney op beelden – dat ze haar partner niet herkende.



,,Dit is niet hoe hij is. Zo herken ik hem niet”, reageerde ze nadat Sidney onder meer uit de doeken had gedaan dat hij de kostwinner thuis was. Iets waar Demi het absoluut niet mee eens was. ,,Ik werk genoeg. Ik werk op mijn manier. Ik vind dit zó respectloos”, klonk het een paar afleveringen terug uit haar mond.



Vanavond was het niet Demi die haar woede en tranen niet kon bedwingen, maar Sidney. De eerste twee filmpjes, waarin Demi en Gaetan op date waren, zagen er volgens Sidney onschuldig uit. ,,Nee, dit doet me niks. Ik zie Gaetan met mijn vriendin, maar that’s it”, reageerde hij koeltjes. Of hij bang was dat Demi Gaeatan zou vragen voor de dreamdate? ,,Hij maakt geen schijn van kans”, zei Sidney zelfverzekerd tegen presentator Rick Brandsteder.