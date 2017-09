Simon Cowell helpt Mel B uit financiële brand met miljoenencontract

,,Het is fantastisch met Mel'', zegt Cowell tegen The Mirror. ,,Ik zal eerlijk zijn: ze kan vervelend zijn, maar ze heeft een goed hart. Ik zou niets veranderen aan deze jurysamenstelling en dat ga ik dus ook niet doen.''



Naar verluidt heeft Mel B nog maar zo'n 1000 euro op de bank staan. Dat betekent dat ze haar fortuin van ruim 43 miljoen euro erdoorheen heeft gejaagd tijdens haar huwelijk met Stephen Belafonte, met wie ze momenteel in een nare scheidingsprocedure is verwikkeld.



,,Simon is er voor Mel B en hij geeft veel om haar'', zou een anonieme insider hebben gezegd. ,,Hij vindt haar enorm getalenteerd en een briljant jurylid. Ook volgend jaar hoort ze thuis in de show en hij stond erop dat ze door zou gaan als jurylid.''