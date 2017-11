Simon Keizer over zijn overleden hond

Een emotionele Simon Keizer heeft vrijdag voor het eerst gesproken over het verlies van zijn chihuahua Kira. In de video toont Keizer heftige beelden waarin te zien is hoe het hondje met haar tong uit haar bek piepgeluiden produceert en met haar lichaampje schokt. ,,Als je van dieren houdt, raad ik je aan om niet te kijken", waarschuwt hij zijn kijkers van tevoren.