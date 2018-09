Simone Kleinsma geëerd met koninklijke onderscheiding

Musicalcoryfee Simone Kleinsma (60) is vanmiddag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de bijzondere onderscheiding na afloop van de jubileumvoorstelling van de musical Was getekend , Annie M.G. Schmidt , waarin ze precies een jaar de hoofdrol speelt.

Kleinsma werd tijdens het slotapplaus in het Amsterdamse DeLaMar Theater verrast door Joan de Zwart-Bloch, de burgemeester van haar woonplaats Blaricum. ,,Kleinsma is al veertig jaar van grote betekenis voor de Nederlandse toneel-, musical-, en televisiewereld'', sprak de burgemeester haar toe.



,,Zij weet met haar intense rolvertolking het publiek te raken. Er is veel waardering voor haar professionaliteit en de manier waarop zij jonge acteurs begeleidt. Ook zet ze zich al jaren belangeloos in voor diverse goede doelen.''

Quote Zij raakt mensen en daarom is deze koninklij­ke onderschei­ding haar van harte gegund Joop van den Ende

Ook theaterproducent Joop van den Ende sprak zijn goede vriendin toe. ,,Ze is een unieke persoonlijkheid die zowel in het theater als op televisie, in zeer uiteenlopende rollen, bewondering weet af te dwingen'', zei hij. ,,Ze eist veel van zichzelf maar weet ook een bijzondere band te scheppen met haar publiek.''

Vier decennia