Sinterklaas-tv scoort op 5 december

Anastacia trotseert Hollands weer voor We Will Rock You: ‘Volgende rol al op het oog’

5 december Haar leven kende crises als gevolg van ernstige ziekte. Toch voelt popster Anastacia (51) zich gezegend. Morgenavond gaat in Afas Live Queenhommage We Will Rock You in première met Anastacia als musicaldebutant.