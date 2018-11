Sinterklaasjournaal trapt direct af met blije roetveegpieten

Ziggo Sport verlengt uitzend­rech­ten Formule 1

19:45 Ziggo Sport heeft opnieuw de uitzendrechten verworven van de Formule 1. De races van onder andere Max Verstappen zullen in elk geval tot en met 2021 op het kanaal te zien zijn. Ook de vrije trainingen worden uitgezonden. Het is onbekend of ook andere partijen (RTL, Talpa, de NOS) hebben meegeboden.