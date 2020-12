Sissende kakkerlak vernoemd naar jarige Keith Richards (77)

De sissende kakkerlak krijgt een permanent verblijf in het museum, dat op zo'n 100 kilometer van het huis van Richards staat. Het personeel van het museum zal voor Keith de kakkerlak zorgen.



‘Er wordt gezegd dat de enige twee dingen die een nucleaire oorlog overleven, kakkerlakken en Keith Richards zijn’, schreef het museum in een verklaring. ‘De kans is groot dat de echte Keith de nieuw benoemde, ovaalvormige ongewervelde dieren zal overleven met een levensduur van twee tot vijf jaar.’



Het museum zegt op het idee van de vernoeming te zijn gekomen door Richards, die meerdere keren in zijn leven aan de dood ontsnapte. Zo viel hij in 2006 uit een kokospalm en belandde hij in 1978 in coma nadat aan zijn joint het giftige strychnine was toegevoegd.