Situatie acteur Bob Odenkirk stabiel na ‘hart gerelateerd ongeval’ op set

Franse acteur en filmmaker Stévenin overleden

28 juli De Franse acteur en filmmaker Jean-François Stévenin is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij speelde sinds 1968 in meer dan 150 films. Stévenin werd min of meer toevallig een veel gevraagd acteur nadat hij jarenlang assistent was geweest van de regisseurs Alain Cavalier en Jacques Rivette en hij plotseling een rol kreeg omdat zijn uiterlijk bij de rol zou passen in de film.