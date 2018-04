Sjoukje Hooymaayer legt rol neer wegens kanker

,,Het is buitengewoon verdrietig nieuws'', zegt producent Hans Cornelissen. ,,De ziekte is enige dagen geleden ontdekt. Momenteel wordt door de artsen een behandelplan opgesteld.''



Hooymaayer, bij het grote publiek vooral van haar rol in hitserie Zeg 'ns Aaa, maakte na een afwezigheid van twaalf jaar haar rentree op de Nederlandse podia met haar vertolking van de rol van Mrs. Higgins in de musicalproductie My Fair Lady. Of de actrice nog terugkeert in de productie, die tot in mei in de theaters te zien is, valt op dit moment niet te zeggen.



,,We leven vanzelfsprekend allemaal zeer met haar mee en verzoeken de media namens Sjoukje en haar familie om de privacy te respecteren'', aldus Cornelissen.