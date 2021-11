Slecht nieuws voor zieke Patricia en Estelle is een pittige meid

talkshow M Margriet van der Linden: Ben geen ‘wappie’ geworden, maar ik heb vragen over de privacy en technolo­gie

In de talkshowjungle is Margriet van der Linden zichzelf. Een vrouw met gevoel voor ironie die geen druppel meer drinkt, vragen stelt bij het coronabeleid en in vier seizoenen M gelukkiger is geworden.

8 november