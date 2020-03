Slim & Queen: net zo opgejaagd als Bonnie & Clyde

Temptation Island Elke in tranen na kampvuur: ‘Ik ken Arda zo helemaal niet’

11 maart Het eerste kampvuur in Temptation Island heeft vanavond zijn sporen nagelaten bij de deelnemers van het RTL 5-programma. Vooral de Vlaamse Elke had het erg moeilijk met de beelden die ze van haar feestende partner Arda te zien kreeg. ,,Ik wist niet dat dat zijn type was. Maar dan weet ik dat ook weer", reageerde de brunette gekrenkt nadat ze een video onder ogen had gekregen waarin Arda intiem met verleidster Eline danste.