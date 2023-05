Sloveense gitarist Songfestival spreekt vloeiend Nederlands: 'Jammer dat Mia en Dion in het Engels zongen’

Mia Nicolai en Dion Cooper mogen eruit liggen, dat betekent niet dat het Eurovisie Songfestival het verder zonder Nederlandse inbreng moet doen. Donderdagavond staat een halve Nederlander in de halve finale: Kris Gustin (23) van de Sloveense band Joker Out. ,,Ik heb mijn band de Wallen laten zien.”

De Nederlandse roots van Kris Gustin kwamen vorige maand heel goed van pas toen Joker Out een promotierondje maakte langs Eurovisie-steden. Om hun songfestivalnummer Carpe Diem te promoten, deden ze binnen een week Tel Aviv, Warschau, Madrid en Amsterdam aan.

Centraal Station

In die laatste stad konden ze een kleine week op adem komen bij de familie van Gustin, die van moeders kant grootouders, ooms en tantes en neven en nichten in Nederland heeft. ,,Ik kom hier elk jaar, soms meerdere keren", vertelt Gustin, gitarist van de band, in keurig Nederlands. ,,We waren gesloopt na die week, dus de eerste dagen zijn we niet eens de stad in gegaan. Helaas kon ik de bandleden het Museumplein en het Rijksmuseum niet laten zien. Wel het Centraal Station, wat ik het mooiste gebouw van de stad vind. En ik heb met ze gewandeld over de Wallen. Dat moesten ze gezien hebben.”

Gustins moeder komt uit Assen, waar Gustin nog altijd familie heeft wonen. ,,De rest van de familie woont in Amsterdam, Heerhugowaard en Zaandam. Ik ben geboren in Slovenië, maar tweetalig opgevoed.”

Op 24-jarige leeftijd verhuisde zijn moeder voor de liefde naar Slovenië, waar Gustin op 16 januari 2000 ter wereld kwam. Moeder sprak consequent Nederlands tegen haar zoon, die daardoor op een licht accent na de taal goed onder de knie heeft. ,,Tegen haar praat ik meestal Sloveens, maar haar antwoorden zijn dan in het Nederlands. We gooien er ook nog wel eens Engels doorheen, het is wel een melting pot.”

Het liedje van S10

Joker Out bestaat uit vijf bandleden en komt donderdagavond uit in de tweede halve finale van het songfestival. In de zaal zitten Gustins ouders, die de reis er graag voor over hadden. ,,We kijken thuis elk jaar met zijn allen, mijn moeder checkt elk jaar hoe laat de Nederlandse deelnemer komt, dan zit er echt klaar voor. Ik heb Mia en Dion ontmoet en even met ze gesproken. Ik vond het jammer dat ze dit jaar niet in het Nederlands zongen. Dat deed S10 vorig jaar wel, dat vond ik een mooi liedje.”

Volledig scherm Kris Gustin op 15 april tijdens het optreden van Joker Out tijdens Eurovision in Concert in Afas Live © Paul Bergen

In Liverpool is het doel van Joker Out niet ingewikkeld: gewoon de finale halen. ,,Ik denk dat we een goede kans hebben om die te bereiken, wat er dan gebeurt? Geen idee. Wij willen na het songfestival graag door Europa touren. Ja, dan ook in Nederland. Groningen, Rotterdam, Amsterdam, maakt mij niet uit, we komen!”

