Sloveense komiek gaat viral met ‘mislukte’ Duncan Laurence-imitatie

Net zoals in Tel Aviv bij Duncan kwam er een lichtbal naar beneden maar de Sloveense bal viel uit de lucht en tikte de piano omver. Slakonja leek ook geraakt te worden, stortte ter aarde en kwam even later weer omhoog met een bebloed gezicht. Het optreden werd vervolgens stilgelegd.



Voor een deel van de kijkers was het niet duidelijk of het ongeluk echt was of in scène gezet. Dat werd al snel duidelijk toen de presentator later eerst met verband om zijn hoofd opkwam, vervolgens de snee in zijn hoofd weer weg was en weer later stond Slakonja met allerlei andere 'verwondingen' op het podium.



Het optreden viel ook songfestivalcommentator Cornald Maas op. Hij dacht direct terug aan de technische issues met de befaamde lichtbal waar de Nederlandse delegatie vorig jaar mee te maken kreeg in Tel Aviv. ,,Zo had het kunnen gaan.... #BalGate", schrijft hij begeleid met een lachende emoticon op Twitter.



Het is niet de eerste keer dat Slakonja viral gaat. Eerder had hij succes met imitaties van onder meer Vladimir Poetin en Donald Trump.