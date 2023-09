Smash Mouth-zanger Steve Harwell (56) overleden

Steve Harwell, de leadzanger van de Amerikaanse band Smash Mouth, is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat melden meerdere Amerikaanse media, waaronder muziekblad Rolling Stone . Zondag meldde de manager van Harwell dat de Amerikaan nog maar korte tijd te leven had. Harwell leed al jaren aan cardiomyopathie, een ziekte waarbij de hartspier minder goed werkt.

Volgens een verklaring is Harwell omringd door vrienden en familie vredig ingeslapen in zijn woning in Boise, Idaho. ,,De iconische stem van Steve is een van de meest herkenbare van zijn generatie. Hij was dol op zijn fans en hield van optreden. Steve Harwell was een echte, originele Amerikaan.”

Harwell richtte in 1994 samen met drummer Kevin Coleman, gitarist Greg Camp en bassist Paul De Lisle de band Smash Mouth op. De groep scoorde in 1999 wereldwijd een hit met het nummer All Star. Ook hun bewerking van I’m a Believer van The Monkees, die werd gebruikt voor de film Shrek uit 2001, werd een hit. Naast zijn muziek was Harwell onder meer ook bekend van zijn bijrol in de film Rat Race uit 2001.

In augustus 2016 werd de zanger tijdens een concert al eens naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op het podium was ingestort. In 2021 trok Harwell zich helemaal terug uit het publieke leven omdat hij door zijn ziekte geen optredens meer kon geven.

