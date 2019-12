Smoorverliefde Olcay en Ruud denken na over huwelijk

Volgens de 39-jarige Olcay stapte haar Ruud al drie keer eerder in het huwelijksbootje en was zij drie keer verloofd. ,,Misschien is in dit geval wel vier keer scheepsrecht’', vertelt de onderneemster. Waarop Ruud zijn liefje aanvult: ,,Ik ben heel verliefd op haar.’’

Op de vraag of ze ook aan gezinsuitbreiding denken, reageert Olcay dat ze het leuk vindt ‘zoals ze het nu heeft’. Ruud laat een glimlachend ‘ja’ los.

Ruud de Wild zelf is in een groot gezin opgegroeid. Hij heeft zes zussen en vier broers. In 2000 trouwde hij met actrice Tatum Dagelet. Met haar kreeg hij dochter Toy Travis (16). In 2004 strandde het huwelijk. Drie jaar later gaf De Wild het jawoord aan Aafke Burggraaf, met wie hij zoon Johnny en dochter Teddy kreeg. Vorig jaar liep zijn vierjarige relatie met Ilse Knijn spaak.

Van Olcay is bekend dat ze kampt met bindingsangst. ,,Ik heb een hekel aan een soort burgerlijkheid. Naar mijn idee krijgt een getrouwd stel een enorm ritmisch leven. Ergens in mij schuilt gewoon een vogeltje dat wil fladderen’’, zei ze daarover in 2017.